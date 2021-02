ClubHouse: la Privacy e la perdita dell’intimità

E’ arrivata l’era dei social-audio? Prima di tutti ci aveva pensato Twitter che nacque proprio dal team di Odeo (messaggi vocali di gruppo) e poi grazie all’esplosione del gaming è arrivato Discord che ha raccolto community molto diverse.

Di ClubHouse se ne parlava già da un anno. A causa del COVID-19 si sono moltiplicati gli strumenti ed i tool di conferenza per comunicare con gli altri e farlo in maniera più piacevole. Ad esempio Around usa l’Intelligenza Artificiale per eliminare dall’immagine della tua camera elementi intrusivi o cancellare il rumore di sottofondo.

Trovi già delle guide a ClubHouse quindi non starò qui a spiegarti la piattaforma, ti basta sapere che è un social network in cui l’audio la fa da padrona ed in cui è possibile creare delle stanze pubbliche o private (con moderatori e speaker) oppure fare una richiesta per fondare un Club (simile ad un gruppo di Facebook) nei quali è possibile registrare i contenuti delle Stanze (Rooms).

ClubHouse è stato in grado di sfruttare diversi mondi come la musica ed il marketing grazie ai quali creare un ambiente esclusivo che gli ha permesso – anche grazie al meccanismo ad invito – di mettere in moto un “hype” incredibile che stanotte è culminato con la presenza di Elon Musk che ha letteralmente mandato in tilt l’applicazione.

Ho cominciato a testarlo per qualche giorno e queste sono delle considerazioni sparse che aggiornerò rispetto alla data di pubblicazione del post:

#Clubhouse è un Friendfeed senza i meme e in alcune Rooms è un "Uomini e Donne" senza le esterne. — Dario Salvelli (@darios) January 28, 2021

Sto tutto il giorno in meeting: ho davvero voglia di spendere il resto del mio tempo su ClubHouse? ClubHouse è uno spazio molto time-consuming, puoi davvero perdere tutta la tua giornata ad ascoltare e interagire, con sconosciuti o con i tuoi amici (ma una vecchia e cara telefonata?) sui temi più disparati: dai Bitcoin agli AMA con le star passando per book club e sessioni di speed dating, per finire ad ascoltare “scherzi telefonici” o consigli su come diventare ricchi (!).

La tua voce è una delle cose più intime in tuo possesso e come la tua immagine è unica. Sei sicura di volerla usare così? Mentre un tweet puoi cancellarlo o accusare di aver usato un generatore di tweet, per la voce non c'è (quasi) smentita che tenga. Attenzione infatti: l'AI è anche in grado di generare Audio deepfake.